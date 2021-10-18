Представитель НАТО: Готовы оказать поддержку в обеспечении мира в регионе

Готовы оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Готовы оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Как передает Report, об этом находящийся с визитом в Баку спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина сказал на встрече с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Отметим, что 18 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.