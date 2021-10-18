О нас
Report Georgia
Аудио новости

Представитель НАТО: Готовы оказать поддержку в обеспечении мира в регионе

Представитель НАТО: Готовы оказать поддержку в обеспечении мира в регионе Готовы оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.
Внешняя политика
18 октября 2021 г. 15:03
Представитель НАТО: Готовы оказать поддержку в обеспечении мира в регионе
0 : 00
0 : 00

Готовы оказать соответствующую поддержку в обеспечении мира в регионе.

Как передает Report, об этом находящийся с визитом в Баку спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина сказал на встрече с министром обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковником Закиром Гасановым.

Отметим, что 18 октября министр обороны Азербайджанской Республики, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с заместителем помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности, представителем по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке NATO ready to support peace in South Caucasus, special rep says
Версия на азербайджанском языке NATO rəsmisi: "Bölgədə sülhün təmin olunmasına dəstək göstərməyə hazırıq"

Самое важное

Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Физули
18 октября 2021 г. 12:50
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
Минул год со дня освобождения Худаферинского моста
18 октября 2021 г. 00:00
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
Президент: Торжественно отмечать день 18 октября или же благодарить кого-то за это – абсолютно неуместно
17 октября 2021 г. 21:49
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
Мехрибан Алиева встретилась с героями Отечественной войны
17 октября 2021 г. 21:03
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
Президент Ильхам Алиев: Поправки, связанные с национальными праздниками, полностью соответствуют историческим реалиям и исторической справедливости
17 октября 2021 г. 20:32
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
Глава государства: За девять месяцев экономика Азербайджана выросла примерно на 5 процентов, ненефтяная промышленность – на 20 процентов
17 октября 2021 г. 19:46
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
Лидер Азербайджана: На основе концепции «умное село» в селе Довлетъярлы будет создан крупный населенный пункт
17 октября 2021 г. 19:35
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
Президент Ильхам Алиев: Готовятся генеральные планы Зангилана, Губадлы, Кельбаджара и Лачына
17 октября 2021 г. 19:25
Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли
Ильхам Алиев: Мы в значительной степени приблизили день возвращения бывших переселенцев на родные земли
17 октября 2021 г. 19:11
Глава государства: Реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал
Глава государства: Реализуемые в Физулинском районе проекты демонстрируют и наши намерения, и наш потенциал
17 октября 2021 г. 19:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi