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Представитель Гваделупы: Франция пытается изолировать нас, мы просим помощи у Азербайджана

Представитель Гваделупы: Франция пытается изолировать нас, мы просим помощи у Азербайджана Франция пытается изолировать народ Гваделупы от внешнего мира.
Внешняя политика
20 июня 2024 г. 11:37
Представитель Гваделупы: Франция пытается изолировать нас, мы просим помощи у Азербайджана

Франция пытается изолировать народ Гваделупы от внешнего мира.

Об этом американскому бюро Report заявил специальный представитель по международному сотрудничеству организации "Национальный альянс Гваделупы" Патрик Тасита.

Тасита отметил, что народ Гваделупы уже четыре века живет под гнетом Франции, а выступающие за независимость сталкиваются с давлением со стороны Парижа.

"Наш Альянс - это политическая организация острова Гваделупа, которая борется с колониализмом и за независимость. Ситуация в Гваделупе очень тяжелая. У нас ничего не производится, а если и производится, то все уходит во Францию. Мы надеемся на международное сообщество, но Франция пытается изолировать нас от внешнего мира", - сказал он.

Представитель организации заявил, что народ Гваделупы пытается использовать все возможности, чтобы обрести суверенную страну.

"Франция достигла своего нынешнего могущества благодаря нашим землям. Если не принимать во внимание территории, находящиеся под колониальным владением, Франция - маленькая страна, и мир должен это знать. У нас богатые ресурсы, и поэтому Франция не хочет уходить с нашей территории", - сказал Тасита.

Тасита также отметил, что они полагаются на помощь и глобальную мощь Азербайджана: "Мы просим вас о помощи. Вас знает весь мир, и мы хотим, чтобы через вас весь мир узнал о нашей проблеме. Мы хотим быть независимыми, как другие страны. Это очень важно для нас".

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Версия на английском языке Guadeloupe representative: ‘France seeks to isolate us from the international world, we want help from Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Qvadelupe nümayəndəsi: Fransa bizi beynəlxalq aləmdən təcrid etməyə çalışır, Azərbaycandan kömək istəyirik

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