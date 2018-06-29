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    Представитель Госдепа: США благодарны Азербайджану за роль в мирном процессе в Афганистане

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Правительство США благодарны Азербайджану за участие в любых процессах, касающихся мирного процесса в Афганистане.

    Как сообщает Report, об этом заявила  первый заместитель помощника Госсекретаря США по вопросам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

    Она отметила, что Азербайджан является очень значимым игроком в этом вопросе, в виду своего географического расположения,

    "Сотрудничество Азербайджана и США в Афганистане является одним из главных компонентов отношений двух стран",- отметила она.

    Напомним, Э. Уэллс прибыла в Баку для участия в совещании Международной контактной группы (МКГ) по Афганистану.  

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