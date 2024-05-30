Представитель Французской Полинезии: Коренное население страдает от последствий ядерных испытаний Франции

Коренное население Французской Полинезии страдает от ядерных испытаний Франции.

Коренное население Французской Полинезии страдает от последствий ядерных испытаний Франции.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель комиссии по образованию, молодежи и спорту Ассамблеи Французской Полинезии Хейнуи ле Кай во время выступления в Милли Меджлисе на конференции на тему "Право на деколонизацию Французской Полинезии - вызовы и перспективы".

Он отметил, что эти ядерные испытания негативно сказались на здоровье местного населения: "От ядерных испытаний Франции страдали мы, коренное население. Мы требовали от Франции выполнить свои обязательства, однако наши просьбы остались без ответа".

Ле Кай подчеркнул, что Франция проводила испытания вопреки воле местных жителей. "Первые испытания были проведены в 1966 году. С 1985 года на выздоровление людей, пострадавших от радиации, было потрачено 910 млн евро. Однако 51% пострадавших от радиации погибли", - сказал он.