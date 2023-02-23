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Яшар Алиев: Азербайджан глубоко обеспокоен происходящим в Украине

Яшар Алиев: Азербайджан глубоко обеспокоен происходящим в Украине Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев выступил на XI внеочередной специальной сессии Генассамблеи, посвященной Украине.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 08:55
Яшар Алиев: Азербайджан глубоко обеспокоен происходящим в Украине

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев выступил на XI внеочередной специальной сессии Генассамблеи, посвященной Украине.

Как сообщает американское бюро Report, дипломат отметил, что кризис должен урегулироваться на основе норм и принципов международного права, регулирующих межгосударственные отношения, в том числе уважения суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ.

Он заявил, что наряду с другими государствами-членами Азербайджан глубоко обеспокоен происходящим в Украине. Дипломат также рассказал о гуманитарной помощи, оказываемой Азербайджаном украинскому народу.

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Версия на английском языке Yashar Aliyev: 'Azerbaijan is concerned about what is happening in Ukraine'
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın BMT-dəki nümayəndəsi: “Ukraynada baş verənlərdən narahatıq”

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