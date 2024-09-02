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Представитель AK Parti: Самым значимым событием выборов стало голосование на освобожденных территориях

Представитель AK Parti: Самым значимым событием выборов стало голосование на освобожденных территориях На освобожденных территориях, включая Ханкенди, бывшие вынужденные переселенцы показали самую высокую явку - около 50%.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 14:31
Представитель AK Parti: Самым значимым событием выборов стало голосование на освобожденных территориях

На освобожденных территориях, включая Ханкенди, бывшие вынужденные переселенцы показали самую высокую явку - около 50%.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель Международной конференции азиатских политических партий (ICAAP), заместитель председателя по внешним связям правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Ибрагим Халил Коркмаз.

По его словам, самой важной особенностью парламентских выборов, прошедших 1 сентября, было то, что они впервые состоялись на освобожденных от оккупации территориях, где было организовано 54 избирательных участка.

"Мы стали свидетелями этого исторического события, испытали гордость. Братский азербайджанский народ с почти 50-процентным участием в выборах на освобожденных территориях, включая город Ханкенди, увенчал победу, одержанную в войне".

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Версия на английском языке AK Party official: 50% voter turnout in liberated lands crowned victory in war
Версия на азербайджанском языке AK Parti rəsmisi: Azad edilən torpaqlarda 50 faizlik seçici fəallığı müharibədə qazanılan zəfəri taclandırdı

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