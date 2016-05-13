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    Председатель УМК: Существуют силы, желающие бросить тень на отношения Азербайджана и Ирана

    Мы стараемся помешать этим силам

    Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Существуют силы, желающие бросить тень на отношения Азербайджана и Ирана. Мы стараемся помешать этим силам".

    Как сообщает Report, об этом на встрече с председателем организации исламской культуры и связей Ирана Абузаром Ибрагими Туркманом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

    Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются на высоком уровне: "Недавний визит президента Ильхама Алиева еще раз доказал это. Это - показатель братства и дружбы".

    Абузар Ибрагими Туркман подчеркнул, что азербайджано-иранские отношения имеют древнюю историю. Он отметил, что отношения между двумя странами развиваются: "Силы, желающие испортить отношения между Азербайджаном и Ираном, не смогут добиться этого". 

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