Председатель УМК: Существуют силы, желающие бросить тень на отношения Азербайджана и Ирана

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ "Существуют силы, желающие бросить тень на отношения Азербайджана и Ирана. Мы стараемся помешать этим силам".

Как сообщает Report, об этом на встрече с председателем организации исламской культуры и связей Ирана Абузаром Ибрагими Туркманом заявил председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном развиваются на высоком уровне: "Недавний визит президента Ильхама Алиева еще раз доказал это. Это - показатель братства и дружбы".

Абузар Ибрагими Туркман подчеркнул, что азербайджано-иранские отношения имеют древнюю историю. Он отметил, что отношения между двумя странами развиваются: "Силы, желающие испортить отношения между Азербайджаном и Ираном, не смогут добиться этого".