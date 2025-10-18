Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

    Внешняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 11:23
    Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

    Председатель Мажилиса парламента Казахстана, действующий председатель ТюркПА Ерлан Кошанов принял в Астане делегацию делегацию во главе с Генеральным секретарем Ассамблеи, послом Рамилем Гасаном.

    Как сообщает Report, Ерлан Кошанов поздравил Рамиля Гасана с началом работы в должности и подчеркнул стремление Казахстана укреплять солидарность и сотрудничество между тюркскими государствами, отметив важную роль парламентов в развитии единства тюркского мира.

    Рамиль Гасан представил предложения по активизации деятельности ТюркПА, включая проведение ежегодных неформальных встреч спикеров парламентов тюркских стран и развитие взаимодействия с Организацией тюркских государств.

    На встрече стороны обменялись мнениями о результатах 12-го саммита ОТГ, прошедшего в Габале, и подтвердили готовность продолжать конструктивное сотрудничество.

    ТюркПА Рамиль Гасан Ерлан Кошанов ОТГ
    TÜRKPA sədri Baş katib Ramil Həsənlə fəaliyyət gündəmini müzakirə edib

    Последние новости

    11:24

    Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

    В регионе
    11:23

    Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:23

    Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

    Внешняя политика
    11:17

    Юрий Гусев поздравил азербайджанский народ с Днем восстановления независимости

    Внешняя политика
    11:13
    Фото

    Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан в центре внимания мировых СМИ

    Внешняя политика
    11:02

    На Солнце произошли две сильные вспышки

    Наука и образование
    11:02
    Фото

    В Москве прошел концерт в честь 140-летия Узеира Гаджибейли

    Культура
    10:59

    Азербайджанская нефть подешевела почти на $1

    Энергетика
    10:53

    Хикмет Гаджиев: Визит Мехрибан Алиевой в Ватикан подчеркнул приверженность Азербайджана межрелигиозному диалогу

    Внешняя политика
    Лента новостей