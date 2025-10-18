Председатель ТюркПА обсудил с Рамилем Гасаном повестку деятельности

Председатель Мажилиса парламента Казахстана, действующий председатель ТюркПА Ерлан Кошанов принял в Астане делегацию делегацию во главе с Генеральным секретарем Ассамблеи, послом Рамилем Гасаном.

Как сообщает Report, Ерлан Кошанов поздравил Рамиля Гасана с началом работы в должности и подчеркнул стремление Казахстана укреплять солидарность и сотрудничество между тюркскими государствами, отметив важную роль парламентов в развитии единства тюркского мира.

Рамиль Гасан представил предложения по активизации деятельности ТюркПА, включая проведение ежегодных неформальных встреч спикеров парламентов тюркских стран и развитие взаимодействия с Организацией тюркских государств.

На встрече стороны обменялись мнениями о результатах 12-го саммита ОТГ, прошедшего в Габале, и подтвердили готовность продолжать конструктивное сотрудничество.