Председатель Совета Беларуси: Чувствуем поддержку Азербайджана на всех уровнях

Азербайджан для Беларуси не просто партнер, а близкий друг, поддержку которого страна чувствует в международных организациях на всех уровнях

Азербайджан для Беларуси не просто партнер, а близкий друг, поддержку которого страна чувствует в международных организациях на всех уровнях.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время встречи с послом Азербайджана в Беларуси Ульви Бахшалиевым.

"Для нас Азербайджан не просто партнер, а близкий друг. Страна, с которой нас связывают дружественные отношения, экономические, политические, гуманитарные связи. Это взаимодействие очень важно для нас, потому что мы чувствуем поддержку Азербайджана в международных организациях на всех уровнях. Так и должны поступать настоящие партнеры, друзья. И, конечно, во многом такие добрые отношения между нашими странами сложились благодаря нашим президентам", - сказала спикер верхней палаты парламента Беларуси.

"В это непростое время отношения между нашими странами должны быть еще более тесными и плодотворными. И мы рады, что работает межпарламентская рабочая группа. Конечно, взаимодействие парламентариев должно быть более тесным. Наши контакты должны быть более эффективными, и, думаю, возобновление встреч, парламентских визитов в Азербайджан и Беларусь будет этому содействовать. Мы нашли полное взаимопонимание происходящих процессов, в поддержке друг друга, и мы сделаем все, чтобы активизировать сотрудничество. У нас сложился неплохой товарооборот в этом году: за 10 месяцев - 442 млн долларов", - сказала она, отметив, что будет рада визиту руководителя парламента Азербайджана в Беларусь, а также делегаций коллег-парламентариев.

В свою очередь, Ульви Бахшалиев выразил признательность за организацию встречи в Совете Республики, а также за решение вопроса по установлению памятника Низами Гянджеви, который будет открыт в ближайшее время.

Председатель Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаил Русый добавил, что Азербайджан крайне дружественная и эффективная страна, где есть возможность работать как белорусским производителям, капиталам. То же самое можно сказать и о представителях Азербайджана на территории Баларуси.

Русый отметил, что страны также многого добились и в поставках сельхозпродукции, в частности решены вопросы в развитии агропромышленного комплекса, поэтому интерес очень большой.

"В рамках парламентов и рабочих групп мы будем развивать отношения, чтобы они выстраивались на доверительном и высоком уровне. Парламентарии Азербайджана поддерживают позицию Беларуси на площадках всех международных организаций так же, как и мы поддерживаем их. Уверен, мы продлим нашу работу в том же ключе", - добавил он.