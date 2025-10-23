Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

Председатель сената Пакистана Сайед Юсуф Реза Гилани совершит визит в Азербайджан.

По полученной Report информации, он прибудет в Баку 29 октября по приглашению председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

В рамках визита 29 октября Гилани примет участие на международной конференции в Милли Меджлисе, посвященной 30-летию Конституции Азербайджана.