    Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    • 23 октября, 2025
    • 10:34
    Председатель сената Пакистана Сайед Юсуф Реза Гилани совершит визит в Азербайджан.

    По полученной Report информации, он прибудет в Баку 29 октября по приглашению председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой.

    В рамках визита 29 октября Гилани примет участие на международной конференции в Милли Меджлисе, посвященной 30-летию Конституции Азербайджана.

    Pakistan Senatının sədri gələn həftə Azərbaycana gəlir - EKSKLÜZİV

