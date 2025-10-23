Ilham Aliyev Path to Victory UEFA Champions League Central Bank Silk Road Forum
    Pakistani Senate chairman to visit Azerbaijan on October 29 - EXCLUSIVE

    Foreign policy
    • 23 October, 2025
    • 11:02
    Pakistani Senate chairman to visit Azerbaijan on October 29 - EXCLUSIVE

    Chairman of Pakistan's Senate, Yusuf Raza Gilani, will visit Azerbaijan on October 29 at the invitation of Sahiba Gafarova, Speaker of the Azerbaijani Milli Majlis, Report informs.

    During his visit, Gilani is expected to attend an international conference organized by the Milli Majlis to mark the 30th anniversary of the Constitution of Azerbaijan.

    Pakistan Senatının sədri gələn həftə Azərbaycana gəlir - EKSKLÜZİV
    Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ

