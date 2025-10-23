Pakistani Senate chairman to visit Azerbaijan on October 29 - EXCLUSIVE
Foreign policy
- 23 October, 2025
- 11:02
Chairman of Pakistan's Senate, Yusuf Raza Gilani, will visit Azerbaijan on October 29 at the invitation of Sahiba Gafarova, Speaker of the Azerbaijani Milli Majlis, Report informs.
During his visit, Gilani is expected to attend an international conference organized by the Milli Majlis to mark the 30th anniversary of the Constitution of Azerbaijan.
