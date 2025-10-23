Pakistan Senatının sədri gələn həftə Azərbaycana gəlir - EKSKLÜZİV
Xarici siyasət
- 23 oktyabr, 2025
- 10:25
Pakistan Senatının sədri Syed Yusuf Raza Gilani Azərbaycana səfər edəcək.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, sədr Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın dəvəti ilə Bakıya oktyabrın 29-da gələcək.
Səfər çərçivəsində onun həmin gün Milli Məclisin keçirəcəyi Azərbaycan Konstitusiyanın 30-cu ildönümünə həsr olunan beynəlxalq konfransda iştirakı nəzərdə tutulub.
Son xəbərlər
11:43
"Azərbaycan Banklar Assosiasiyası"nın nəzdində Şəriət Şurası yaradılırMaliyyə
11:40
ARDNF "Şahdəniz"in işlənməsindən gəlirlərini 12 %-dən çox artırıbEnergetika
11:38
Azərbaycanda dabaq xəstəliyinə yoluxma faktı aşkarlanmayıb - RƏSMİSağlamlıq
11:38
Azərbaycan Gürcüstan və Ukraynaya yemiş satışını bərpa edibBiznes
11:38
V Tbilisi İpək Yolu Forumu çərçivəsində ilk dəfə Maliyyə Sammiti keçirilibRegion
11:37
Yunus Abdulov: "Azərbaycan bankları İslam bankçılığı üçün hazırdır"Maliyyə
11:34
İtaliya klubunun baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilibFutbol
11:31
Naxçıvanda su xəttində qəza olub, şəhərə içməli suyun verilişində fasilə yaranacaqİnfrastruktur
11:31