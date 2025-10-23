İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    Pakistan Senatının sədri gələn həftə Azərbaycana gəlir - EKSKLÜZİV

    Xarici siyasət
    • 23 oktyabr, 2025
    • 10:25
    Pakistan Senatının sədri Syed Yusuf Raza Gilani Azərbaycana səfər edəcək.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, sədr Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarovanın dəvəti ilə Bakıya oktyabrın 29-da gələcək.

    Səfər çərçivəsində onun həmin gün Milli Məclisin keçirəcəyi Azərbaycan Konstitusiyanın 30-cu ildönümünə həsr olunan beynəlxalq konfransda iştirakı nəzərdə tutulub.

    Председатель сената Пакистана совершит визит в Азербайджан - ЭКСКЛЮЗИВ
    Pakistani Senate chairman to visit Azerbaijan on October 29 - EXCLUSIVE

