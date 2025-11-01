Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Председатель Сената Пакистана: Мы готовы инвестировать в Карабах

    Внешняя политика
    • 01 ноября, 2025
    • 13:24
    Председатель Сената Пакистана: Мы готовы инвестировать в Карабах

    Председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани подтвердил готовность страны к инвестициям в Карабахский регион Азербайджана.

    Об этом глава верхней палаты парламента Пакистана заявил в интервью Report.

    Отметив высокий уровень экономических связей с Азербайджаном, председатель Сената заявил, что по ряду экономических вопросов уже имеются договоренности.

    "Во время моего последнего визита в Азербайджан я встретился с президентом страны. Мы обсудили несколько важных экономических и направленных на развитие вопросов, которые были согласованы. Затем, когда премьер-министр Пакистана посетил Азербайджан, был подписан ряд документов. То есть мы развиваем отношения, наши торгово-экономические связи находятся на высоком уровне. Безусловно, мы также готовы инвестировать в Карабах", - подчеркнул Гилани.

    Сеид Юсуф Реза Гилани Пакистан инвестиции в Карабах
    Seyid Yusuf Rza Gilani: Pakistan Qarabağa investisiya qoymağa hazırdır
    Syed Yousaf Raza Gilani: Pakistan ready to invest in Azerbaijan's Karabakh

    Последние новости

    14:13

    Азербайджан в 2025 году является крупнейшим покупателем пшеницы в Саратовской области РФ

    АПК
    14:08

    В бакинском метро тестируют оплату проезда через Google Pay/Apple Pay и банковские карты

    Инфраструктура
    13:57

    Президент Армении отправился с рабочим визитом в Египет

    В регионе
    13:56

    Стартап-экосистема Азербайджана охватывает 15% региона Кавказа и Центральной Азии

    ИКТ
    13:52

    Премьер Канады планирует в 2026 году посетить Китай

    Другие страны
    13:43

    Минобороны РФ: Пресечена высадка с вертолета группы ГУР Украины у Красноармейска

    Другие страны
    13:37
    Фото

    Аллахшукюр Пашазаде встретился с Папой Римским Львом XIV

    Внешняя политика
    13:36

    В давке в храме на юге Индии погибли 9, еще десятки человек пострадали

    Другие страны
    13:24

    Председатель Сената Пакистана: Мы готовы инвестировать в Карабах

    Внешняя политика
    Лента новостей