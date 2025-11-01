Председатель Сената Пакистана: Мы готовы инвестировать в Карабах

Председатель Сената Пакистана Сеид Юсуф Реза Гилани подтвердил готовность страны к инвестициям в Карабахский регион Азербайджана.

Об этом глава верхней палаты парламента Пакистана заявил в интервью Report.

Отметив высокий уровень экономических связей с Азербайджаном, председатель Сената заявил, что по ряду экономических вопросов уже имеются договоренности.

"Во время моего последнего визита в Азербайджан я встретился с президентом страны. Мы обсудили несколько важных экономических и направленных на развитие вопросов, которые были согласованы. Затем, когда премьер-министр Пакистана посетил Азербайджан, был подписан ряд документов. То есть мы развиваем отношения, наши торгово-экономические связи находятся на высоком уровне. Безусловно, мы также готовы инвестировать в Карабах", - подчеркнул Гилани.