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Председатель правительства России поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель правительства России поздравил президента Ильхама Алиева Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
29 декабря 2020 г. 19:54
Председатель правительства России поздравил президента Ильхама Алиева

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Хотел бы отметить Ваш значимый личный вклад в укрепление российско-азербайджанских отношений, основанных на принципах дружбы, добрососедства и партнерства. Совместными усилиями создаются благоприятные условия для развития торгово-экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества, реализации крупных перспективных проектов в различных областях.

Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса взаимодействия, продвижение новых инициатив в полной мере отвечают долгосрочным интересам России и Азербайджана.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, счастья и новых успехов в Вашей ответственной государственной деятельности".

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Версия на азербайджанском языке Rusiyanın hökumət başçısı Prezident İlham Əliyevi təbrik edib

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