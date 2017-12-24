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    Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поздравил Президента Азербайджана

    Хотел бы отметить Ваше неизменное внимание к развитию дружественных, добрососедских и партнерских отношений

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

    Как передает Report, в поздравительном письме говорится:

    Уважаемый Ильхам Гейдарович.

    От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения.

    Хотел бы отметить Ваше неизменное внимание к развитию дружественных, добрососедских и партнерских отношений, связывающих Россию и Азербайджан. При Вашем личном содействии укрепляется торгово-экономическое, научно-техническое, культурно-гуманитарное взаимодействие, реализуются крупные совместные проекты в промышленности, инфраструктуре, энергетике и других областях.

    Убежден, что дальнейшее наращивание всего комплекса двустороннего сотрудничества, расширение межрегиональных связей и деловых контактов в полной мере отвечают интересам двух стран.

    Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, благополучия и успехов в Вашей ответственной государственной деятельности.

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