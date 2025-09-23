Фото Президент Ильхам Алиев встретился с иракским коллегой в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке Внешняя политика

МИД: Приглашение Грузии на заседание Совета министров посла ЕС неприемлемо В регионе

Фото Председатель парламента Сербии прибыла с официальным визитом в Азербайджан Внешняя политика

Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для прекращения огня между РФ и Украиной В регионе

Президент Турции: Продолжаем работу над проектом Среднего коридора Внешняя политика

Эрдоган: Мы рады предпринятым в Вашингтоне шагам на пути к прочному миру между Баку и Ереваном Внешняя политика

Эрдоган: В Газе немедленно должно быть обеспечено прекращение огня В регионе

Самир Шарифов: Межправительственная комиссия играет ключевую роль в развитии отношений Баку и Эр-Рияда Внешняя политика