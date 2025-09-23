Председатель парламента Сербии прибыла с официальным визитом в Азербайджан
Внешняя политика
- 23 сентября, 2025
- 20:45
Председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич 23 сентября прибыла с официальным визитом в Азербайджан.
Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, председателя парламента Сербии встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, посол Азербайджана в Сербии Камиль Хасиев, посол Сербии в нашей стране Драган Владисавлевич и другие официальные лица.
Последние новости
20:53
Фото
Президент Ильхам Алиев встретился с иракским коллегой в штаб-квартире ООН в Нью-ЙоркеВнешняя политика
20:50
МИД: Приглашение Грузии на заседание Совета министров посла ЕС неприемлемоВ регионе
20:45
Фото
Председатель парламента Сербии прибыла с официальным визитом в АзербайджанВнешняя политика
20:38
Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для прекращения огня между РФ и УкраинойВ регионе
20:21
Президент Турции: Продолжаем работу над проектом Среднего коридораВнешняя политика
20:04
Эрдоган: Мы рады предпринятым в Вашингтоне шагам на пути к прочному миру между Баку и ЕреваномВнешняя политика
19:59
Эрдоган: В Газе немедленно должно быть обеспечено прекращение огняВ регионе
19:57
Самир Шарифов: Межправительственная комиссия играет ключевую роль в развитии отношений Баку и Эр-РиядаВнешняя политика
19:54