Serbiya Milli Assambleyasının sədri Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib
Xarici siyasət
- 23 sentyabr, 2025
- 20:42
Serbiya Milli Assambleyasının sədri Ana Brnabiç sentyabrın 23-də Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib.
"Report" xəbər verir ki, hər iki ölkənin Dövlət bayraqlarının dalğalandığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Serbiya Milli Assambleyasının sədrini Milli Məclis sədrinin müavini Ziyafət Əsgərov, Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Kamil Xasiyev, Serbiyanın ölkəmizdəki səfiri Draqan Vladisavljeviç və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
