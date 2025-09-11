Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Внешняя политика
    • 11 сентября, 2025
    • 14:18
    Глава ПА ОБСЕ: Мы станем платформой для диалога между Арменией и Азербайджаном

    Парламентская Ассамблея ОБСЕ станет площадкой для диалога между Арменией и Азербайджаном.

    Об этом в интервью Report заявил президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро.

    Он подчеркнул, что ПА ОБСЕ является инструментом диалога и мира, в этой связи парламентарии мы смогли бы стать частью процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией.

    "ПА ОБСЕ – это не только площадка для наблюдения или мониторинга, но и инструмент для содействия диалогу и миру. У меня было немало бесед с коллегами из Азербайджана и Армении, и я всегда подчеркивал, что надо смотреть вперед. Именно это является одним из посланий, которое я озвучу в обращении Постоянному совету в Вене (руководящий орган из постоянных представителей при ОБСЕ, проводит заседания раз в неделю в Вене – ред.).

    На предстоящей осенней сессии в Стамбуле мы сделаем акцент на диалоге между Арменией и Азербайджаном и станем платформой для этого. Мы не упустим возможности, появившейся после подписания совместной декларации в Вашингтоне, и готовы стать инструментом его практической реализации. Возможно, не в этом году, но, по мере того как процесс (процесс нормализации - ред.) перейдет в более позитивную фазу, уверен, что мы сможем работать вместе. В этом контексте стамбульская встреча будет иметь особое значение", - сказал он.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

    ATƏT PA-nın Prezidenti: Ermənistan və Azərbaycan arasında dialoq üçün platforma olacağıq

