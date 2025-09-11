Президент ПА ОБСЕ: Мы не упустим возможности, появившиеся после встречи в Вашингтоне - ИНТЕРВЬЮ

Длительное и конструктивное сотрудничество Азербайджана и других стран региона с Парламентской Ассамблеей ОБСЕ (ПА ОБСЕ) способствовало усилению внимания организации к Южному Кавказу.

Активное участие азербайджанской делегации в работе Ассамблеи в последние годы, в том числе руководство Группой поддержки Шелкового пути, наглядно демонстрирует стратегический характер двусторонних отношений. Принимаемые шаги по укреплению мира в регионе, в свою очередь, открывают новые возможности для дальнейшего взаимодействия.

В этом контексте президент ПА ОБСЕ Пере Хуан Понс Сампьетро в интервью агентству Report поделился своим взглядом на планы организации, результаты вашингтонской встречи, ликвидацию Минской группы и другие актуальные вопросы.

– Прежде всего хотелось бы узнать, как вы оцениваете результаты встречи лидеров Азербайджана и Армении в Вашингтоне?

– Встреча в Вашингтоне (8 августа - ред.) стала историческим шагом. Я сам из Испании, и именно в моей стране начался исторический этап мирного процесса для вашего региона (имеются в виду Мадридские принципы – ред.). Поэтому августовские события вселили в меня большие надежды на будущее.

– Одним из итогов вашингтонских переговоров стало упразднение Минской группы ОБСЕ. Какие дальнейшие шаги ПА ОБСЕ может предпринять в будущем для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией?

– 1 сентября Совет министров ОБСЕ принял решение о завершении Минского процесса и закрытии связанных с ним структур. Сейчас мы находимся на финальной стадии этого процесса. (Секретариату ОБСЕ поручено до 1 декабря завершить все организационные и технические вопросы, вытекающие из закрытия данных структур. – ред.) Работа продвигается очень быстро.

Считаю, что, как парламентарии, мы смогли стать частью процесса нормализации между Азербайджаном и Арменией. ПА ОБСЕ – это не только площадка для наблюдения или мониторинга, но и инструмент для содействия диалогу и миру. У меня было немало бесед с коллегами из Азербайджана и Армении, и я всегда подчеркивал, что надо смотреть вперед. Именно это является одним из посланий, которое я озвучу в обращении Постоянному совету в Вене (руководящий орган из постоянных представителей при ОБСЕ, проводит заседания раз в неделю в Вене – ред.).

На предстоящей осенней сессии в Стамбуле мы сделаем акцент на диалоге между Арменией и Азербайджаном и станем платформой для этого. Мы не упустим возможности, появившейся после подписания совместной декларации в Вашингтоне, и готовы стать инструментом его практической реализации. Возможно, не в этом году, но, по мере того как процесс (процесс нормализации - ред.) перейдет в более позитивную фазу, уверен, что мы сможем работать вместе. В этом контексте стамбульская встреча будет иметь особое значение.

– А какие проекты реализуются или планируются для дальнейшего углубления сотрудничества между Азербайджаном и ПА ОБСЕ?

– Мы осуществляем наблюдение за выборами, проводимыми в Азербайджане. В прошлом году также присутствовали на выборах. В целом наше участие в основном выражается в контактах с парламентами. В настоящее время мы также взаимодействуем с председателем Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ Азайем Гулиевым (с 2017 года – ред.). Поэтому данный процесс (нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией – ред.) станет одной из тем наших обсуждений. Мы намерены поддерживать инициативу Шелкового пути не только символически, но и в геополитическом и экономическом измерении.

– Каковы основные приоритеты ПА ОБСЕ на 2026 год и какое место в них занимает Южный Кавказ?

– Хотя прошло немного времени с момента начала моей деятельности в качестве президента ПА ОБСЕ (избран на 32-й ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Порту 3 июля 2025 года – ред.), для меня Центральная Азия и Южный Кавказ являются основными регионами. Считаю, что это действительно ключевые регионы. В начале XXI века я уже работал по вопросам, связанным с этим регионом (Южный Кавказ - ред.), и считаю, что у вас есть возможность стать своего рода связующим узлом между Востоком и Западом. Однако, на мой взгляд, лучше делать это совместно с точки зрения логистики, экономической эффективности и других аспектов, так как вы играете роль моста между Востоком и Западом, Севером и Югом.

Что касается приоритетов ПА ОБСЕ, считаю важным, чтобы организация была более активной в политическом плане, а также принимала активное участие в процессе наблюдения за выборами. Поэтому необходимо более тщательно отслеживать происходящее на выборах. Во-вторых, мы намерены уделить внимание новым вызовам – изменению климата, искусственному интеллекту, популизму, свободе СМИ и т. д. Однако главным образом мы должны быть частью решений в условиях конфликтов и демонстрировать большее присутствие через наблюдение за избирательными процессами. В Стамбуле я также представлю план действий, так как буду исполнять обязанности президента в течение ближайших двух лет.

– Как продолжающаяся в Украине война повлияла на повестку ПА ОБСЕ? Считаете ли Вы, что из-за нее вопросы других регионов, в том числе Южного Кавказа, отходят на второй план?

– На мой взгляд, одним из основных моментов является недопущение двойных стандартов. Да, для меня важно присутствовать в Украине и быть частью решения конфликта. Но в то же время важно участвовать и в других регионах – на Ближнем Востоке, в Газе и т. д. Поэтому мы не можем говорить здесь об одном, а в Центральной Азии исходить из совершенно другой позиции. То есть двойным стандартам не должно быть места.

Считаю, что невозможно достичь глобальной безопасности без обеспечения безопасности в Европе. Перед нами стоит очень важный вызов. Мы вступили в новый этап. Европа на пороге серьезных испытаний. Если в первой четверти века тенденция шла к либеральной глобализации, то сейчас мы движемся к глобальному авторитаризму. Мы сталкиваемся с новыми вызовами – война в Украине, COVID-19 и вызовы, связанные с недостаточным ответом на страхи населения.

Несомненно, европейский регион испытывает влияние конфликтов как в Украине, так и на Ближнем Востоке. Эти события взаимосвязаны и в итоге сформировали новую динамику. В настоящее время ситуация в Газе также создала новую динамику между многими странами. На мой взгляд, существуют две параллельные динамики, и, разумеется, до тех пор, пока оба конфликта не будут урегулированы - пусть даже путем достижения среднесрочных перемирий, - говорить о глобальной безопасности невозможно. Ведь картина, свидетелями которой мы являемся сегодня и в Украине, и в Газе, ужасна.

– Ожидается ли в ближайшее время ваш визит или визит делегации ПА ОБСЕ в регион Южного Кавказа?

– Да, наш визит обязательно состоится. Мы уже обсудили этот вопрос с главой азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Гайя Мамедовым. Также мы поддерживаем связь с председателем Генерального комитета ПА ОБСЕ по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде Азайем Гулиевым.