Председатель Милли Меджлиса выразил резкую критику в адрес президента Европарламента

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ “Как председатель парламента, я написал президенту Европейского парламента Мартину Шульцу, но не получил ответа. У них отсутствует политическая культура. Они сразу реагируют на происходящее в Азербайджане. Сначала пусть посмотрят как обстоят их собственные дела. Пусть обратят внимание на страны, входящие в мандат Евросоюза. Пусть посмотрят на антисемитизм, дискриминацию, отношение к мигрантам в этих странах, а также на жестокое поведение их полицейских. Разве у них нет своих собственных дел?! В Европе есть несколько мусульманских стран, на которых направлено все внимание и их пытаются оклеветать.”

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Милли Меджлиса Огтай Асадов, комментируя высказывания президента Европейского парламента (ЕП) Мартина Шульца об Азербайджане, озвученные им в ходе выступления на пленарном заседании ЕП 26 ноября в Страсбурге.

О.Асадов отметил, что данные высказывания являются явной ложью: "Шульц якобы направил запрос в связи с визитом в Азербайджан делегации парламента по поводу вопроса Лейлы Юнус. Это чистая ложь. Потому что ни Милли Меджлис, ни правительство Азербайджана не получало никаких обращений. Как нам известно, они даже не смогли создать для этого группу. Столь явно ложные заявления на подобном заседании, могут нанести урон имиджу любого политика. Поэтому хочу донести до их сведения: наше отношение зависит от вашего отношения к нам. Холодное отношение вызывает ответную реакцию. Мы каждый раз стараемся выстроить отношения с ЕП на высоком уровне. Наши депутаты отправляются в Европу в полном составе, а с их стороны на заседаниях присутствуют 2-3 человека. Нужно отвечать аналогично на подобное пренебрежительное отношение".