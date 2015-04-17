Председатель парламента Азербайджана посетит с официальным визитом Японию

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Председатель Милли Меджлиса Октай Асадов посетит с официальным визитом Японию 19-25 апреля. Как сообщает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Японии, в ходе визита запланированы встречи О. Асадова с императором Японии, Его Величеством Акихито, премьер-министром Синдзо Абэ, спикерами обеих палат парламента Японии Масааки Ямадзаки и Нобутака Мачимура, министром иностранных дел Фумио Кисидо, с представителями азербайджано-японской парламентской группы дружбы.

В ходе встреч будет обсуждено дальнейшее укрепление отношений между странами, в том числе расширение межпарламентского сотрудничества и связей в различных сферах, представляющих взаимный интерес.