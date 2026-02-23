Председатель комитета ВНС Турции прибыл в Азербайджан
Внешняя политика
- 23 февраля, 2026
- 23:12
Председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай прибыл в Азербайджан.
Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"Мы находимся в Азербайджане для участия в 10-й трехсторонней встрече Комитетов по иностранным делам парламентов Турции, Азербайджана и Грузии и проведения официальных переговоров. Мы получили возможность встретиться с нашими братьями и сестрами на ифтаре, организованном нашим посольством, получить информацию и побеседовать до начала встреч и обсуждений", - сообщил Ф.Октай.
