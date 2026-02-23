Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Председатель комитета ВНС Турции прибыл в Азербайджан

    Внешняя политика
    • 23 февраля, 2026
    • 23:12
    Председатель комитета ВНС Турции прибыл в Азербайджан

    Председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай прибыл в Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Мы находимся в Азербайджане для участия в 10-й трехсторонней встрече Комитетов по иностранным делам парламентов Турции, Азербайджана и Грузии и проведения официальных переговоров. Мы получили возможность встретиться с нашими братьями и сестрами на ифтаре, организованном нашим посольством, получить информацию и побеседовать до начала встреч и обсуждений", - сообщил Ф.Октай.

    визит в Азербайджан парламент Турция Фуат Октай
    Фото
    Fuad Oktay Azərbaycana gəlib

