Председатель комитета ВНС Турции прибыл в Азербайджан

Председатель Комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Фуат Октай прибыл в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом он написал в своем аккаунте в соцсети Х.

"Мы находимся в Азербайджане для участия в 10-й трехсторонней встрече Комитетов по иностранным делам парламентов Турции, Азербайджана и Грузии и проведения официальных переговоров. Мы получили возможность встретиться с нашими братьями и сестрами на ифтаре, организованном нашим посольством, получить информацию и побеседовать до начала встреч и обсуждений", - сообщил Ф.Октай.