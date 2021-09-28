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Председатель Комитета министров Совета Европы высоко оценил работу Азербайджана по сохранению церквей в Карабахе

Председатель Комитета министров Совета Европы высоко оценил работу Азербайджана по сохранению церквей в Карабахе "Деятельность Азербайджана в сфере усиления религиозного и межкультурного сотрудничества является примером для всех".
Внешняя политика
28 сентября 2021 г. 21:13
Председатель Комитета министров Совета Европы высоко оценил работу Азербайджана по сохранению церквей в Карабахе
Петер Сийярто

"Деятельность Азербайджана в сфере усиления религиозного и межкультурного сотрудничества является примером для всех".

Как передает местное бюро Report, об этом во время осенней сессии ПАСЕ сказал председатель Комитета министров Совета Европы, министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Азербайджан реализует большие работы в сфере сохранения религиозных очагов в Карабахе.

"Недавно Венгрия подписала соглашение с Азербайджаном в сфере культуры. Обе страны будут сотрудничать в сфере реставрации церквей. Шуша объявлена культурным центром Азербайджана. Я высоко оцениваю мероприятия, реализуемые Азербайджаном в сфере сохранения религиозных памятников", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Avropa Şurasının rəsmisi Azərbaycanın Qarabağdakı kilsələrin qorunması sahəsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib

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