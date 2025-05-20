Председатель GlobE Network призвал избавить жителей стран-членов организации от коррупции

Председатель GlobE Network призвал избавить жителей стран-членов организации от коррупции

Председатель Руководящего комитета GlobE Network Нассер Абаалькайл призвал избавить жителей стран-членов организации от коррупции.

Как сообщает Report, с таким призывом Абаалькайл выступил на 6-ом пленарном заседании GlobE Network в Баку.

По его словам, коррупция адаптируется к новым реалиям, с развитием искусственного интеллекта появляются новые преступные схемы.

"Это сегодняшняя реальность. Коррупция не знает границ, однако мы должны быть сильнее. Поэтому путь, по которому мы идем вместе, должен быть результативным. Мы должны пересмотреть наши возможности и избавить жителей наших стран от коррупции. Для этого мы должны объединить силы, международное сотрудничество должно быть усилено", - сказал он.