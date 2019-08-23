Председатель ЦАМО: Провокация представительства Армении в ООН наглядно демонстрирует, кто является оккупантом

Провокация постоянного представительства Армении в ООН наглядно демонстрирует, кто на самом деле является оккупантом международно признанных территорий Азербайджана. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев, комментируя вопрос СМИ о распространении ООН доклада незаконного сепаратистского режима, созданного в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

По словам Ф. Шафиева, согласно Уставу ООН и соответствующим процедурным правилам организации, каждый член организации имеет право распространять документы с целью доведения до сведений других государств-членов и Секретариата организации информации, представляющий с точки зрения правительства государства-члена интерес для международного сообщества.

"Коммуникации от имени постоянных представительств государств-членов ООН содержат различные вопросы, касающиеся международного мира и безопасности, торговли, развития, культуры и прочее. Содержание письма находится в компетенции государства-члена организации. Были случаи, когда постоянные представительства распространяли даже стихи в качестве документа ООН.

Секретариат обязан в свою очередь распространить письмо, представленное постоянными представительствами государств-членов ООН. Документы публикуются под соответствующим грифом организации и в рамках пункта повестки дня очередной сессии Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и других органов ООН. Пункт повестки определяется автором письма, то есть постоянным представительством государства-члена.

К сожалению, нередки случаи, когда некоторые государства-члены злоупотребляет данными правом и распространяют документы, противоречащие Уставу ООН. В частности, Армения не в первый раз направляет от своего имени письма «нкр». В любом случае, автором письма считается официальный член организации, то есть в данном случае Армения. Растиражированное в армянских СМИ информация о том, что документ так называемый «нкр» распространён в качестве документа ООН не верен. ООН не признает «нкр», и Секретариат организации, в соответствии с правилами, распространил письмо постоянного представительства Армении в ООН. Таков его официальный статус", - подчеркнул председатель ЦАМО.

"Что касается содержание письма – то тут комментарий короткий. О каком устойчивом развитии, демократии или гуманитарных целях можно говорить в отношении оккупированной территории, где Арменией осуществлена этническая чистка коренного азербайджанского населения и продолжается деятельность в нарушении соответствующих резолюций Совета Безопасности и Устава ООН?

Азербайджан со своей стороны также готовиться распространить соответствующее письмо. Данная провокация постоянного представительства Армении в ООН еще раз наглядно демонстрирует , кто на самом деле является оккупантом международно признанных азербайджанских территорий", - резюмировал Ф. Шафиев.