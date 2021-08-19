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Председатель парламента Южной Кореи: В Азербайджане царит политическая стабильность, страна развивается

Председатель парламента Южной Кореи: В Азербайджане царит политическая стабильность, страна развивается "В период вашей президентской деятельности в Азербайджане царит политическая стабильность, страна экономически развивается".
Внешняя политика
19 августа 2021 г. 12:56
Председатель парламента Южной Кореи: В Азербайджане царит политическая стабильность, страна развивается

"В период вашей президентской деятельности в Азербайджане царит политическая стабильность, страна экономически развивается".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок 19 августа на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Я очень рад, что посетил вас в такой важный год. Потому что в этом году исполняется 30 лет вашей независимости. Также в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей. Восемь лет назад я приехал в Азербайджан в качестве заместителя председателя Национальной ассамблеи и встретился с вами. За эти восемь лет Баку очень изменился, развился. Я живой свидетель, что Баку не узнать. Баку очень изменился. Потенциал наших связей намного превышает нынешний уровень развития", - подчеркнул он.

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Версия на английском языке South Korean Parliament Speaker: Azerbaijan enjoys both political stability and economic development
Версия на азербайджанском языке Assambleya sədri: "İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycanda siyasi sabitlik hökm sürüb, ölkə inkişaf edib"

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