Председатель парламента Южной Кореи: В Азербайджане царит политическая стабильность, страна развивается

"В период вашей президентской деятельности в Азербайджане царит политическая стабильность, страна экономически развивается".

"В период вашей президентской деятельности в Азербайджане царит политическая стабильность, страна экономически развивается".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального собрания Республики Корея Пак Бён Сок 19 августа на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Я очень рад, что посетил вас в такой важный год. Потому что в этом году исполняется 30 лет вашей независимости. Также в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кореей. Восемь лет назад я приехал в Азербайджан в качестве заместителя председателя Национальной ассамблеи и встретился с вами. За эти восемь лет Баку очень изменился, развился. Я живой свидетель, что Баку не узнать. Баку очень изменился. Потенциал наших связей намного превышает нынешний уровень развития", - подчеркнул он.