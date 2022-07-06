О нас

Предлагается провести встречу азербайджанских и армянских депутатов в Тбилиси

Предлагается провести встречу азербайджанских и армянских депутатов в Тбилиси "Грузия готова организовать встречу членов парламентов Азербайджана и Армении в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу".
Внешняя политика
6 июля 2022 г. 20:13
Предлагается провести встречу азербайджанских и армянских депутатов в Тбилиси

"Грузия готова организовать встречу членов парламентов Азербайджана и Армении в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на последнем заседании сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Говоря о важности стабильности и спокойствия на Южном Кавказе, председатель комитета выразил готовность Грузии играть стабилизирующую роль в обеспечении мира в регионе.

"Мы готовы принять наших азербайджанских и армянских коллег в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу", - сказал он.

Отметим, что Н.Самхарадзе является главой делегации Грузии в ПА ОБСЕ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Tbilisi proposes to host meeting of Azerbaijani and Armenian parliamentarians
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan deputatlarının Tbilisidə görüşünün keçirilməsi təklif olunur

Экслюзивные новости

В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
В период войны более 550 граждан Азербайджана получили вид на жительство в Украине
6 июля 2022 г. 16:04
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
МОМ: Около 12 тысяч граждан Азербайджана эвакуированы из Украины с начала войны
5 июля 2022 г. 16:09
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
Инфраструктурные работы на БТК могут завершиться в будущем году
4 июля 2022 г. 15:50
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
АПБА: Закон о продбезопасности вступит в силу в следующем году
4 июля 2022 г. 13:49
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
В Азербайджане отменены некоторые денежные выплаты депутатам
4 июля 2022 г. 11:21
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
Губернатор Киевской области: Мы готовимся к тому, что враг в любой момент может вернуться
4 июля 2022 г. 10:46
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
Погиб военнослужащий Азербайджанской армии
2 июля 2022 г. 16:28
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
А.Кулеба: В Киевской области полностью разрушено 161 многоквартирное здание, тысячи частных домов
2 июля 2022 г. 15:11
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
Член парламента Уганды: Рад, что президент Азербайджана показал свое лидерство в ДН
1 июля 2022 г. 17:02
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
Депутат Парламента Кыргызстана: Азербайджан добивается успехов в ДН
1 июля 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi