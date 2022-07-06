Предлагается провести встречу азербайджанских и армянских депутатов в Тбилиси

"Грузия готова организовать встречу членов парламентов Азербайджана и Армении в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу".

"Грузия готова организовать встречу членов парламентов Азербайджана и Армении в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на последнем заседании сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бирмингеме заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.

Говоря о важности стабильности и спокойствия на Южном Кавказе, председатель комитета выразил готовность Грузии играть стабилизирующую роль в обеспечении мира в регионе.

"Мы готовы принять наших азербайджанских и армянских коллег в Тбилиси с целью содействия мирному диалогу", - сказал он.

Отметим, что Н.Самхарадзе является главой делегации Грузии в ПА ОБСЕ.