Правозащитники обратились в ООН и Amnesty International по поводу ареста активистов в Иране

Группа правозащитников направила обращение в Комитет по правам человека ООН и организацию Amnesty International.

Группа правозащитников направила обращение в Комитет по правам человека ООН и организацию Amnesty International.

Как сообщает Report, в обращении говорится:

"Мы, входящая в действующую в Азербайджане совместную рабочую группу по правам человека группа правозащитников, выражаем обеспокоенность судьбой недавно арестованных в Исламской Республике Иран активистов.

Как уже известно, вторая Карабахская война, начавшаяся 27 сентября 2020 года и продолжавшаяся в течение 44 дней, была встречена с воодушевлением проживающими в соседнем Иране этническими азербайджанцами. 12 активистов провели акцию в парке Джираль города Ардебиль в знак поддержки азербайджанской армии и протеста против помощи иранского правительства Армении. 9 октября 2021 года суд города Ардебиль приговорил избитых и арестованных силами безопасности иранского режима активистов в общей сложности к 180 месяцам тюремного заключения и 888 ударам плетью.

Гусейн Балахани, Аскер Акперзаде, Мостафа Парвин, Мортеза Парвин , Моджтаба Парвин, Хамед Хеидари, Мохаммед Чолани, Собхан Бакши, Мехди Хушменд, Бахман Хейрджу и Саджад Чолани признаны виновными по статье 607 пятой книги УК ИРИ и приговорены к 7 месяцам 16 дням лишения свободы по обвинению в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов и к 7 месяцам 16 дням лишения свободы и 74 ударам плетью по обвинению в нарушении общественного порядка. Также Аскер Акперзаде был оштрафован в связи с обвинением в нанесении телесных повреждений сотруднику полиции.

В последующие дни были арестованы и временно освобождены активисты, проводившие акции в различных городах Южного Азербайджана и Тегерана.

Мы, правозащитники Азербайджана, выражаем серьезное недовольство применением силами безопасности физического насилия и пыток в отношении активистов во время последних акций в Исламской Республике Иран, осуждаем их бесчеловечное поведение и аресты и расцениваем это как нарушение прав человека, требуем немедленного освобождения арестованных и просим Вас поддержать наши требования".

Обращение подписали председатель Общества защиты прав женщин имени Д.Алиевой Новелла Джафарова, председатель Бюро по защите прав человека и законности Саида Годжаманлы, руководитель азербайджанского отделения Международной организации по правам человека Саадет Бананиярлы, председатель Общества гуманитарных исследований Аваз Гасанов, председатель Азербайджанского национального комитета Гражданского общества Хельсинки Арзу Абдуллаева, председатель Азербайджанского центра по правам человека Эльдар Зейналов, координатор программ азербайджанского Центра по правам человека Залиха Таирова, председатель Организации по защите прав нефтяников Мирвари Гахраманлы.