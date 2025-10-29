США планируют создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией до конца года - ЭКСКЛЮЗИВ

Правительство США планирует создать первые рабочие группы с Азербайджаном и Арменией до конца года.

Как передает американское бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе Государственного департамента Соединенных Штатов.

В сообщении отмечается, что правительство США продолжает углублять сотрудничество с Азербайджаном и Арменией на основе достигнутых соглашений и обеспечит создание первых рабочих групп с обоими правительствами до конца года: "Соединенные Штаты привержены исполнению исторических совместных Деклараций и Меморандумов о взаимопонимании, подписанных 8 августа в Вашингтоне, и до конца года обеспечат создание первых рабочих групп с обоими правительствами".

Государственный департамент также положительно оценил продолжающийся диалог и последние практические шаги между Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что правительство США внимательно следит за встречами между представителями Азербайджана и Армении и исполнением достигнутых соглашений:

"Мы приветствуем последние содержательные обсуждения по развитию инфраструктуры с целью определения границ, разминирования и поддержки проекта TRIPP между представителями Азербайджана и Армении. Также мы положительно оцениваем недавнее решение Азербайджана разрешить транзит грузов через территорию Армении, а также встречу представителей гражданского общества обеих стран в Ереване. Инициативы под руководством США совместно с этими усилиями привлекут частные инвестиции и положат начало новой эпохе процветания для Азербайджана, Армении и за их пределами".