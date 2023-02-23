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Прайс: В ближайшие дни запланирована встреча с участием Армении и Азербайджана в Брюсселе

Прайс: В ближайшие дни запланирована встреча с участием Армении и Азербайджана в Брюсселе В ближайшие дни запланирована встреча с участием Армении и Азербайджана в Брюсселе, которую проведет председатель Евросоюза Шарль Мишель.
Внешняя политика
23 февраля 2023 г. 11:50

В ближайшие дни запланирована встреча с участием Армении и Азербайджана в Брюсселе, которую проведет председатель Совета ЕС Шарль Мишель.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на своем ежедневном брифинге.

Он отметил, что США ожидают результатов от этой встречи. И хотя Соединенные Штаты и не стараются быть излишне оптимистичными по армяно-азербайджанским переговорам, но стараются поддержать их.

"Мы не стараемся быть слишком оптимистичными, но продолжаем поддерживать этот диалог, эту дипломатию, на пути к всеобъемлющему решению", - добавил он.

Ранее Блинкен в заявлении по итогам встречи с Пашиняном и Алиевым отметил существенный прогресс в переговорах за последние несколько месяцев.

По словам Прайса, США надеются увидеть продолжение этого процесса.

Напомним, 18 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности состоялась трехсторонняя встреча с участием госсекретаря США Энтони Блинкена, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

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