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Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов

Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов В польском городе Катовице в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11) прошла специальная сессия, посвященная восстановлению сообществ после войны и природных катаклизмов.
Внешняя политика
28 июня 2022 г. 17:46
Поствоенное восстановление обсудили в ходе спецсессии на Всемирном форуме городов

В польском городе Катовице в рамках XI сессии Всемирного форума городов (WUF 11) прошла специальная сессия, посвященная восстановлению сообществ после войны и природных катаклизмов.

Как сообщает командированный в Польшу для участия во Всемирном форуме городов корреспондент Report, обсуждения были инициированы страной - принимающей WUF11, Польшей в связи с последствиями войны в Украине.

Министр фондов и региональной политики Польши Малгожата Яросиньская-Едынак отметила особую актуальность этой темы для региона после российской агрессии в Украине.

По ее словам, война в Украине повлекла за собой поток украинских беженцев в Польшу и другие европейские страны, которые "вынуждены искать безопасной жизни, покидая свои дома, оставляя свое имущество, теряя свой заработок". Война также приводит к разрушению инфраструктуры городов Украины.

В сессии приняла участие Исполнительный директор программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф. Она отметила, что учитывая "глобальные вызовы сегодняшнего дня, наше будущее находится под угрозой".

По словам Маймуны Мохд Шариф, "поствоенное восстановление - это не только восстановление зданий и инфраструктуры, это, прежде всего, восстановление сообществ», возобновление контактов внутри них. "Любой конфликт создает атмосферу недоверия, которую необходимо преодолеть, постепенно восстанавливая связи между сообществами", - заявила она, отметив, что ярким примером тому является мост в боснийском Мостаре.

Исполнительный директор UN-Habitat поблагодарила Польшу за обсуждение столь актуальной темы в рамках сессии Всемирного форума городов.

В спецсессии также приняли участие председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Азербайджана Анар Гулиев и специальный представитель президента Азербайджана по Шушинскому району Айдын Керимов.

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Версия на азербайджанском языке Ümumdünya Şəhər Forumunun xüsusi sessiyasında postmüharibə dövründə bərpa məsələləri müzakirə edilib

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