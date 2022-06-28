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UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении

UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении UN-Habitat намерен направить техническую миссию в Азербайджан для ознакомления с ситуацией на освобожденных территориях. Организация готова делиться опытом с Азербайджаном в вопросе восстановления инфраструктуры населенных пунктов здесь.
Инфраструктура
28 июня 2022 г. 14:02
UN-Habitat готов делиться опытом с Азербайджаном в постконфликтном восстановлении

UN-Habitat намерен направить техническую миссию в Азербайджан для ознакомления с ситуацией. Организация готова делиться опытом с Азербайджаном в вопросе восстановления инфраструктуры населенных пунктов на освобожденных территориях.

Об этом командированному в Польшу для участия во Всемирном форуме городов корреспонденту Report заявил старший специалист по городскому планированию UN-Habitat Клас Грот (Klas Groth).

"Сегодня мы провели очень плодотворную встречу с азербайджанской делегацией и были впечатлены теми работами, которые проводятся для восстановления городов и поселков в Азербайджане. Надеемся, что мы можем продолжить сотрудничество UN-Habitat с Азербайджаном, чтобы далее продвигать повестку устойчивого развития городов", - заявил К. Грот.

Он отметил, что UN habitat планирует организовать техническую миссию в Азербайджан с тем, чтобы определить основные направления для дальнейшего сотрудничества.

«Очень важно увидеть на месте, как мы можем быть полезны, каковы возможности существуют»,- добавил он.

Азербайджанская делегация принимает участие в XI сессии Всемирного форума городов, который проходит с 26 по 30 июня в польском городе Катовице.

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Версия на азербайджанском языке “UN-Habitat” postmünaqişə bərpa məsələsində təcrübəsini Azərbaycan ilə bölüşməyə hazırdır
Версия на английском языке UN-Habitat ready to share experience with Azerbaijan in post-conflict reconstruction

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