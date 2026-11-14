Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии
    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня сыграет с Ирландией

    Командные
    • 14 ноября, 2026
    • 10:11
    Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня сыграет с Ирландией

    Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2029 года.

    Как сообщает Report, национальная команда примет сборную Ирландии в матче группы А.

    Встреча состоится на Национальной гимнастической арене в 15:00.

    В первом матче группового этапа сборная Азербайджана уступила Швейцарии со счетом 33:84.

    Чемпионат Европы по баскетболу Сборная Азербайджана по баскетболу
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi bu gün İrlandiya ilə qarşılaşacaq
    44 filmi
    44 filmi

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