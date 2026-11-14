Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня сыграет с Ирландией

Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2029 года.

Как сообщает Report, национальная команда примет сборную Ирландии в матче группы А.

Встреча состоится на Национальной гимнастической арене в 15:00.

В первом матче группового этапа сборная Азербайджана уступила Швейцарии со счетом 33:84.