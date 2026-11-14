Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня сыграет с Ирландией
Командные
- 14 ноября, 2026
- 10:11
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня проведет второй матч в отборочном турнире чемпионата Европы 2029 года.
Как сообщает Report, национальная команда примет сборную Ирландии в матче группы А.
Встреча состоится на Национальной гимнастической арене в 15:00.
В первом матче группового этапа сборная Азербайджана уступила Швейцарии со счетом 33:84.
Последние новости
11:16
Чистые финансовые активы Азербайджана достигли 110 млрд манатовФинансы
11:06
В воинских частях Азербайджана введены ограничения на встречи с новобранцамиАрмия
10:57
МВД: Накануне задержаны 59 подозреваемых в различных преступленияхПроисшествия
10:44
Иран заявил о подрыве четырех танкеров на минах в Ормузском проливе - ОбновленоВ регионе
10:33
МЭА: Азербайджан в октябре отставал от квоты ОПЕК+ на 111 тыс. б/сЭнергетика
10:24
Азербайджанская баскетбольная лига: Сегодня "Сабах" встретится с "Нефтчи"Командные
10:12
Ненефтегазовый экспорт Азербайджана в 2026г составит $4,1 млрд, в 2027г - $4,5 млрдБизнес
10:11
Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня сыграет с ИрландиейКомандные
09:59
Пашинян: Ереван и Анкара близки к нормализации отношенийВ регионе