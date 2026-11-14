İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi bu gün İrlandiya ilə qarşılaşacaq

    Komanda
    • 14 noyabr, 2026
    • 09:44
    Azərbaycanın qadın basketbol millisi bu gün İrlandiya ilə qarşılaşacaq

    Qadın basketbolçulardan ibarət Azərbaycan millisi 2029-cu ildə keçiriləcək Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti oyununa bu gün çıxacaq.

    "Report"un məlumatına görə, yığma A qrupundakı ikinci matçında İrlandiya seçməsini qəbul edəcək.

    Görüş saat 15:00-da, Milli Gimnastika Arenasındakı baş tutacaq.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan komandası qrupdakı ilk oyununda İsveçrəyə 33:84 hesabı ilə uduzub.

    Azərbaycanın qadın basketbol millisi
    Женская сборная Азербайджана по баскетболу сегодня сыграет с Ирландией
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