    Постпредство Азербайджана при ООН: Более 13% территории страны загрязнено минами

    Внешняя политика
    04 апреля, 2026
    08:41
    Постпредство Азербайджана при ООН: Более 13% территории страны загрязнено минами

    Азербайджан входит в число стран, наиболее пострадавших от угроз, связанных с минами и неразорвавшимися боеприпасами, при этом более 13% его территории загрязнено минами.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Азербайджана при ООН, распространенном по случаю Международного дня просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

    Отмечается, что за последние 30 лет более 3 400 человек стали жертвами мин и взрывоопасных остатков войны. Только с ноября 2020 года 421 гражданское лицо, включая женщин и детей, пострадало от взрывов мин: 72 человека погибли, 349 получили ранения различной степени тяжести, и это число продолжает расти.

    Подчеркивается, что широкомасштабное загрязнение минами препятствует экономическому восстановлению, реконструкции и реабилитации, а также создает серьезные преграды для достижения Целей устойчивого развития.

    "Азербайджан рассматривает разминирование как важный фактор устойчивого развития, поддерживает восстановление и обеспечивает доступ к землям и ресурсам, имеющим ключевое значение для устойчивости сообществ. Учитывая тесную связь разминирования с устойчивым и долгосрочным развитием, а также его значительное влияние на благосостояние населения и прогресс страны, Азербайджан официально объявил гуманитарное разминирование 18-й Национальной целью устойчивого развития", - говорится в заявлении.

    В документе также отмечается, что Азербайджан продолжает продвигать вопросы противоминной деятельности в рамках ООН и проводить международные конференции.

    Кроме того, подчеркивается важность гендерного подхода в разминировании. В рамках совместного проекта Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) с международными партнерами в стране созданы первые женские группы саперов, что способствует как укреплению национального потенциала, так и расширению участия женщин в этой гуманитарной сфере.

    В завершение подчеркивается значимость международной поддержки в борьбе с глобальной минной угрозой.

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) Постпредство Азербайджана при ООН Минная проблема
    BMT yanında Daimi Nümayəndəlik: Azərbaycan mina çirklənməsindən ən çox əziyyət çəkən ölkələrdəndir
    Azerbaijan says over 13% of its land contaminated by mines

