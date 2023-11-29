Постпред США при ОБСЕ: Мы поддерживаем нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты неоднократно заявляли о том, что поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Соединенные Штаты неоднократно заявляли о том, что поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"В течение прошлого года мы поддержали ряд переговоров между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Блинкен лично участвовал в этих усилиях по поиску мирного соглашения, которое проложило бы путь к нормализации отношений, открытому общению и торговле во всем регионе, что, по нашему мнению, отвечает интересам всех стран Южного Кавказа", - отметил он.



Карпентер подчеркнул, что США продолжит поддерживать и предлагать усилия для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном.

"В конечном счете, конечно, стороны сами должны воспользоваться этими услугами или предложениями о посредничестве, чтобы поддержать их усилия по достижению соглашения о нормализации, но мы продолжим это делать", - сказал он.

