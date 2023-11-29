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Постпред США при ОБСЕ: Мы поддерживаем нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Постпред США при ОБСЕ: Мы поддерживаем нормализацию между Арменией и Азербайджаном Соединенные Штаты неоднократно заявляли о том, что поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.
Внешняя политика
29 ноября 2023 г. 13:15
Постпред США при ОБСЕ: Мы поддерживаем нормализацию между Арменией и Азербайджаном

Соединенные Штаты неоднократно заявляли о том, что поддерживают нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Как передает Report, об этом заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"В течение прошлого года мы поддержали ряд переговоров между Арменией и Азербайджаном. Госсекретарь Блинкен лично участвовал в этих усилиях по поиску мирного соглашения, которое проложило бы путь к нормализации отношений, открытому общению и торговле во всем регионе, что, по нашему мнению, отвечает интересам всех стран Южного Кавказа", - отметил он.

Карпентер подчеркнул, что США продолжит поддерживать и предлагать усилия для проведения встреч между Арменией и Азербайджаном.

"В конечном счете, конечно, стороны сами должны воспользоваться этими услугами или предложениями о посредничестве, чтобы поддержать их усилия по достижению соглашения о нормализации, но мы продолжим это делать", - сказал он.

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Версия на английском языке US official: ‘Would like to see a normalization of relations between Armenia and Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке ABŞ rəsmisi: "Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşmasını istəyirik"

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