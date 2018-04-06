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    Постпред Сирии: Мы выступаем за решение карабахского конфликта согласно принятым резолюциям СБ ООН

    © Sputnik/ Vladimir Trefilov

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/  "Мы выступаем за решение нагорно-карабахского конфликта между сторонами согласно принятым резолюциям Совета безопасности ООН".

    Как передает Report, об этом заявил журналистам  постоянный представитель Сирии в ООН Башар Джаафари.

    Комментируя  информацию о размещении на оккупированных территориях Азербайджана покидающих Сирию террористов, Б. Джаафари заявил, что не имеет информации об этом, однако, по его словам, международный террор является частью войн и конфликтов. Поспред подчеркнул, что сирийская сторона заранее предостерегала международное сообщество: 

    "Мы предостерегали об угрозе, предупреждали страны, откуда в Сирию направлялись террористы, что однажды они вернутся. Никто не прислушался. Сейчас мир должен взять ответственность", - заявил Башар Джаафари.

    Комментируя вопрос о намерении президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, Б. Джаафари, заявил, что сирийская сторона не получала офциальной информации по этому поводу. 

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