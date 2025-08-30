Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве
Внешняя политика
- 30 августа, 2025
- 09:15
В СНГ видят заинтересованность в участии в работе Содружества со стороны и Азербайджана, и Армении.
Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.
"Я хотел бы подчеркнуть, что и от азербайджанской, и от армянской стороны мы видим заинтересованность в участии в работе нашего объединения", - сказал он.
