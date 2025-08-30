    Ильхам Алиев Украина ШОС США

    Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

    Внешняя политика
    • 30 августа, 2025
    • 09:15
    Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве

    В СНГ видят заинтересованность в участии в работе Содружества со стороны и Азербайджана, и Армении.

    Как передает Report, об этом в интервью ТАСС заявил постоянный представитель Российской Федерации при уставных и других органах СНГ Андрей Грозов.

    "Я хотел бы подчеркнуть, что и от азербайджанской, и от армянской стороны мы видим заинтересованность в участии в работе нашего объединения", - сказал он.

    СНГ   Азербайджан   Армения   Россия   Андрей Грозов  
    Rusiyanın daimi nümayəndəsi: MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində maraqlı olduğunu görür
    Russian envoy: CIS sees interest from both Azerbaijan and Armenia

