Rusiyanın daimi nümayəndəsi: MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində maraqlı olduğunu görür
Xarici siyasət
- 30 avqust, 2025
- 09:22
MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində iştirak etməkdə maraqlı olduğunu görür.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın MDB-nin nizamnamə və digər təsisatlarındakı daimi nümayəndəsi Andrey Qrozov TASS-a müsahibəsində bildirib.
"Həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın təşkilatın işində iştirak etməkdə maraqlı olduğunu görürük", - o qeyd edib.
