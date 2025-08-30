Rusiyanın daimi nümayəndəsi: MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində maraqlı olduğunu görür

    İlham Əliyev Futbol Türkiyə zəfər bayramı Cüdo DÇ Təhsil şəhid Avropa İttifaqı

    Xarici siyasət
    • 30 avqust, 2025
    • 09:22
    MDB Azərbaycan və Ermənistanın təşkilatın işində iştirak etməkdə maraqlı olduğunu görür.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Rusiyanın MDB-nin nizamnamə və digər təsisatlarındakı daimi nümayəndəsi Andrey Qrozov TASS-a müsahibəsində bildirib.

    "Həm Azərbaycan, həm də Ermənistanın təşkilatın işində iştirak etməkdə maraqlı olduğunu görürük", - o qeyd edib.

    MDB   Azərbaycan   Ermənistan   Rusiya  
    Rus Versiası Rus Versiası
    Постпред РФ: СНГ видит заинтересованность Азербайджана и Армении в Содружестве
    İngilis Versiası İngilis Versiası
    Russian envoy: CIS sees interest from both Azerbaijan and Armenia

