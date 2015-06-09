​Постпред России: Закрытие офиса-координатора проектов ОБСЕ в Баку - оправданный шаг

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан проинформировал секретариат Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о решении закрыть офис координатора ее проектов в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил сегодня постоянный представитель России при ОБСЕ Андрей Келин.

По его словам, данное заявление было сделано на заседании Постоянного совета ОБСЕ 8 июня.

"Мы считаем, что этот шаг со стороны Азербайджана - оправданный, потому что страна вправе сама решать, какое содействие она хочет получить со стороны ОБСЕ", - заявил А.Келин.