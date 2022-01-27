Постпред Азербайджана провел встречу с генсеком ОИС

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха принял постоянного представителя Азербайджана при ОИС Шахина Абдуллаева.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, посол Ш. Абдуллаев поздравил генерального секретаря со вступлением в должность и выразил готовность своей страны тесно сотрудничать с ним в продвижении совместных действий.
Генеральный секретарь подтвердил полную солидарность ОИС с правительством Азербайджана в сохранении суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.
Хисейн Ибрагим Таха вступил в должность в качестве 12-го генерального секретаря ОИС в ноябре 2021 года.