Постпред Азербайджана провел встречу с генсеком ОИС

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха принял постоянного представителя Азербайджанской Республики при ОИС Шахина Абдуллаева

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха принял постоянного представителя Азербайджана при ОИС Шахина Абдуллаева.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, посол Ш. Абдуллаев поздравил генерального секретаря со вступлением в должность и выразил готовность своей страны тесно сотрудничать с ним в продвижении совместных действий.

Генеральный секретарь подтвердил полную солидарность ОИС с правительством Азербайджана в сохранении суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.

Хисейн Ибрагим Таха вступил в должность в качестве 12-го генерального секретаря ОИС в ноябре 2021 года.