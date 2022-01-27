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Постпред Азербайджана провел встречу с генсеком ОИС

Постпред Азербайджана провел встречу с генсеком ОИС Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха принял постоянного представителя Азербайджанской Республики при ОИС Шахина Абдуллаева
Внешняя политика
27 января 2022 г. 13:07
Постпред Азербайджана провел встречу с генсеком ОИС

Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хисейн Брахим Таха принял постоянного представителя Азербайджана при ОИС Шахина Абдуллаева.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ОИС, посол Ш. Абдуллаев поздравил генерального секретаря со вступлением в должность и выразил готовность своей страны тесно сотрудничать с ним в продвижении совместных действий.

Генеральный секретарь подтвердил полную солидарность ОИС с правительством Азербайджана в сохранении суверенитета, территориальной целостности и независимости страны.

Хисейн Ибрагим Таха вступил в должность в качестве 12-го генерального секретаря ОИС в ноябре 2021 года.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın İƏT-dəki daimi nümayəndəsi təşkilatın Baş katibi ilə görüşüb
Версия на английском языке Azerbaijan’s permanent rep meets OIC chief

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