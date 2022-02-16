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Посольство Украины в Азербайджане в День единения развернуло 30-метровый флаг

Посольство Украины в Азербайджане в День единения развернуло 30-метровый флаг 16 февраля посольство Украины в Азербайджане отметило День единения и консолидации украинского общества.
Внешняя политика
16 февраля 2022 г. 16:38
Посольство Украины в Азербайджане в День единения развернуло 30-метровый флаг

16 февраля посольство Украины в Азербайджане отметило День единения и консолидации украинского общества.

Как сообщает Report, дипмиссия совместно с представителями украинской общины Азербайджана провело мероприятие в поддержку Украины, в ходе которого был развернут 30-метровый флаг этой страны.

"Украина стремится только к миру и хочет решать все конфликты и спорные вопросы исключительно дипломатическим путем, путем переговоров. В то же время, Украина готова к любому развитию событий. Мы не посягаем на чужое, но и свое не отдадим. Вооруженные силы Украины способны отбить нападение российского агрессора, а украинцы сплотятся воедино для защиты своей страны", - заявили в посольстве.

14 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня единения, который будет ежегодно отмечаться 16 февраля и призван усилить "консолидацию украинского общества, укрепления его стойкости в условиях роста гибридных угроз".

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Версия на азербайджанском языке ФотоBirlik Günü münasibətilə Ukraynanın Azərbaycandakı səfirliyi 30 metrlik bayraq açıb
Версия на английском языке ФотоUkrainian embassy in Azerbaijan streams 30-meter-long flag to mark Unity Day

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