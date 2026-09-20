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    Ильхам Алиев День национальной музыки Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2026
    • 16:06
    Посольство Украины поздравило Азербайджан с Днем государственного суверенитета

    Посольство Украины поздравило Азербайджан с 20 сентября - Днем государственного суверенитета.

    Как передает Report, соответствующая публикация размещена на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

    "От всего сердца поздравляем Азербайджан с этим важным государственным праздником! Пусть Азербайджан и впредь укрепляет свою государственность, развивается и процветает, а его народ живет в мире, единстве и благополучии.

    Украина и Азербайджан во все времена поддерживали и поддерживают суверенитет и территориальную целостность друг друга. Наши страны последовательно развивают дружественные связи и взаимовыгодное стратегическое партнерство. И мы искренне благодарны руководству и народу Азербайджана за солидарность и поддержку Украины.

    Мира, благополучия и процветания, Азербайджанская Республика! С Днем государственного суверенитета!", - говорится в сообщении.

    Посольство Украины в Азербайджане День государственного суверенитета
    Ukrayna səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
    Ukrainian Embassy congratulates Azerbaijan on State Sovereignty Day

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