Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет Азербайджана
Внешняя политика
- 20 сентября, 2025
- 11:43
Посольство Турции поздравило Азербайджан с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.
Как передает Report, поздравление опубликовано на странице дипломатического представительства в X.
"С почтением вспоминаем всех братьев, пожертвовавших своими жизнями за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и молим Всевышнего о здоровье ветеранов", – говорится в сообщении.
Последние новости
11:50
Генштаб ВСУ подтвердил удары по ряду нефтяных объектов РФДругие страны
11:47
ГД инициирует референдум по поправкам в Конституцию Армении после выборов в 2026 годуВ регионе
11:46
Азербайджан увеличил прямые инвестиции в экономику Турции на 64%Финансы
11:44
Житель Кяльбаджара: Мы не имеем права забывать пережитые испытанияВнутренняя политика
11:43
Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет АзербайджанаВнешняя политика
11:38
Президент Руанды посетил могилу великого лидера Гейдара АлиеваДругие
11:35
Секретариат ГУАМ поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитетаВнешняя политика
11:31
"Азерэнержи" о восстановлении инфраструктуры в Ханкенди, Ходжалы, Агдере и ХоджавендеЭнергетика
11:31