Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет Азербайджана

    Внешняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 11:43
    Посольство Турции поздравило Азербайджан с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.

    Как передает Report, поздравление опубликовано на странице дипломатического представительства в X.

    "С почтением вспоминаем всех братьев, пожертвовавших своими жизнями за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и молим Всевышнего о здоровье ветеранов", – говорится в сообщении.

