Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет Азербайджана

Посольство Турции поздравило Азербайджан с 20 сентября – Днем государственного суверенитета.

Как передает Report, поздравление опубликовано на странице дипломатического представительства в X.

"С почтением вспоминаем всех братьев, пожертвовавших своими жизнями за суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и молим Всевышнего о здоровье ветеранов", – говорится в сообщении.