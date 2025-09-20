İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 20 sentyabr, 2025
    • 11:36
    Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib

    Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyi 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edirik.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında yazılıb.

    "Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir, qazilərə Allahdan şəfa diləyirik",-məlumatda qeyd olunub.

    Türkiyə Səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü Azərbaycan
    Посольство Турции: С почтением вспоминаем братьев, погибших за суверенитет Азербайджана

