Türkiyə səfirliyi Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edib
- 20 sentyabr, 2025
- 11:36
Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyi 20 Sentyabr – Dövlət Suverenliyi Günü münasibətilə Azərbaycanı təbrik edirik.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfirliyin "X" hesabında yazılıb.
"Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarını fəda edən bütün qardaşlarımızı rəhmətlə yad edir, qazilərə Allahdan şəfa diləyirik",-məlumatda qeyd olunub.
Kardeş Azerbaycan’ı, 20 Eylül Devlet Egemenliği Günü münasebetiyle kutluyoruz.— Türkiye in Azerbaijan (@TC_BakuBE) September 20, 2025
Azerbaycan’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü uğrunda canlarını feda eden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilere Allah’tan şifa diliyoruz.
🇦🇿🇦🇿🇦🇿 pic.twitter.com/COLpWUPEk5
