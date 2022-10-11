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Посольство Турции: Ракетный удар по Гяндже никогда не будет забыт

Посольство Турции: Ракетный удар по Гяндже никогда не будет забыт Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией в связи с очередной годовщиной террористического акта, совершенного в Гяндже.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 13:13
Посольство Турции: Ракетный удар по Гяндже никогда не будет забыт

Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией в связи с очередной годовщиной террористического акта, совершенного в Гяндже.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией посольство поделилось на странице в Twitter.

В публикации отмечается, что ракетный удар по Гяндже, совершенный Арменией два года назад и приведший к гибели 10 мирных жителей, никогда не будет забыт.

"Пусть Всевышний упокоит души наших азербайджанских братьев и сестер, погибших в результате нападения", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Turkish Embassy: 'We have not forgotten the missile attacks on Ganja'
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirliyi: "Gəncədəki raket hücumunu unutmamışıq"

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