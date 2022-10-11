Посольство Турции: Ракетный удар по Гяндже никогда не будет забыт

Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией в связи с очередной годовщиной террористического акта, совершенного в Гяндже.

Посольство Турции в Азербайджане поделилось публикацией в связи с очередной годовщиной террористического акта, совершенного в Гяндже.

Как сообщает Report, соответствующей публикацией посольство поделилось на странице в Twitter.

В публикации отмечается, что ракетный удар по Гяндже, совершенный Арменией два года назад и приведший к гибели 10 мирных жителей, никогда не будет забыт.

"Пусть Всевышний упокоит души наших азербайджанских братьев и сестер, погибших в результате нападения", - говорится в публикации.