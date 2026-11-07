Посольство США в Баку сообщило о трех нерабочих днях на следующей неделе

Посольство США в Азербайджане сообщило о трех нерабочих днях на следующей неделе.

Как передает Report, сообщение об этом было распространено на официальной странице дипломатической миссии в соцсети "Х".

Отмечается, что посольство будет закрыто в связи с национальными праздниками Азербайджана: 8 Ноября - Днем победы и 9 ноября - Дня Государственного флага.

Кроме этого, дипмиссия не будет работать 11 ноября в связи с праздником Дня ветеранов США.

"Посольство возобновит работу в четверг, 12 ноября. Если вы являетесь гражданином США и нуждаетесь в срочной помощи в этот период, пожалуйста, звоните по номеру +994 12 488 33 00", - отмечает дипмиссия.