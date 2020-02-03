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Посольство США в Азербайджане предупредило подающих на визу

​Посольство США в Азербайджане предупредило подающих на визу

Посольство США в Азербайджане предупредило подающих на визу граждан страны в связи с распространением коронавируса.

Как сообщает Report, соответствующее заявление размещено на странице посольства в Facebook:

"Согласно указу президента США, лицам, не являющимся гражданами США, либо не имеющим права на проживание на территории страны, запрещается въезд на территорию США в течение 14 дней с последней даты пребывания в Китае",- говорится в обращении.

Также отмечается, что в случае желания посетить США после поездки в Китай, подавать документы на получение визы в США нужно спустя минимум 14 дней со дня возвращения из Китая.

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