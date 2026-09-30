Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная военная выставка ADEX-2026

    Посольство: США расширяют партнерство с Азербайджаном в сфере обороны

    Внешняя политика
    • 30 сентября, 2026
    • 22:24
    Посольство: США расширяют партнерство с Азербайджаном в сфере обороны

    Временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон посетила 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX 2026 и 15-ю Международную выставку "Внутренняя безопасность, охрана и спасательная техника" - Securex Caspian 2026, где ознакомилась с новыми технологиями и возможностями сотрудничества в сферах обороны и безопасности.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х сообщило американское посольство в Баку.

    "Временная поверенная в делах Эми Карлон посетила 6-ю Азербайджанскую международную оборонную выставку ADEX 2026 в Баку. Она вместе с американскими, азербайджанскими и международными партнерами ознакомилась с новыми технологиями и возможностями сотрудничества в сферах обороны и безопасности", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что проводимая в этом году выставка ADEX привлекает внимание широким участием США.

    "На выставке представлены американские компании оборонной промышленности, в том числе впервые участвующие, а также такие американские компании, как Lockheed Martin, Northrop Grumman, Ondas, SIG SAUER, Vantor, Persistent Systems, Motorola, L3Harris, Curtiss-Wright и Space Eyes.

    В рамках нашей Хартии стратегического партнерства США и Азербайджан продолжают расширять партнерство в сфере обороны и безопасности", - говорится в публикации.

    Эми Карлон Посольство США Оборонное партнерство Азербайджан Соединенные Штаты Америки (США)
    ABŞ səfirliyi: Azərbaycanla müdafiə sahəsində tərəfdaşlığı genişləndiririk
    US Embassy: Defense partnership with Azerbaijan continues to expand
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