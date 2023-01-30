Посольство Казахстана в Москве выразило соболезнования Азербайджану

Посольство Казахстана в России направило дипмиссии Азербайджана в Москве ноту с соболезнованиями в связи с вооруженным нападением на посольство нашей страны в Иране.

Посольство Казахстана в России направило дипмиссии Азербайджана в Москве ноту с соболезнованиями в связи с вооруженным нападением на посольство нашей страны в Иране.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявили в пресс-службе посольства Азербайджана в РФ.

Посольство Казахстана выразило свои глубокие соболезнования семье и близким погибшего в результате нападения на посольство и пожелало скорейшего выздоровления раненым.

Также было отмечено, что любое вооруженное нападение на мирных людей, в том числе лиц, находящихся на дипломатической службе за рубежом, противоречит принципам международного права и нормам человеческой морали.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Еще два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения.